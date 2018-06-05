HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

BM'den ABD'ye "Çocukları ailelerinden ayırmayın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:21 | Son Güncelleme

BM, ABD yönetimine Meksika sınırını geçen göçmen ailelerin çocuklarını ebeveynlerinden ayırma politikasına derhal son verme çağrısında bulundu - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani: - "ABD derhal bu uygulamayı durdurmalıdır" - "Çocuklar, kendileri veya ebeveynlerinin sığınma durumuyla ilgili nedenler yüzünden asla gözaltına alınmamalıdır"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetimine çağrıda bulunarak, Meksika sınırını geçen göçmen ailelerin çocuklarını "ebeveynlerinden ayırma politikasından" derhal vazgeçilmesini istedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yasa dışı göçü önlemek" için getirdiği "sıfır tolerans politikasından" derin endişe duyduklarını söyledi.

Sözcü Shamdasani, ABD'deki sivil toplum kuruluşlarından elde ettikleri bilgilere göre geçen ekimden bu yana Meksika sınırından geçen yüzlerce çocuğun ailelerinden koparıldığını, bunların içinde 1 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.

"ABD derhal bu uygulamayı durdurmalıdır." çağrısında bulunan Shamdasani, çocukların ailelerinden ayrılmasının zalimlik olduğunu dile getirdi.

Shamdasani, uygulamanın aile hayatına yasadışı müdahale anlamına geldiğinin altını çizerek çocuk haklarının ciddi ölçüde ihlal edildiği uyarısında bulundu.

Shamdasani, göçmenlerin gözaltına alınması ve ailelerin parçalanmasının "caydırıcı bir unsur " olarak kullanılmasının insan hakları standartları ve ilkelerine ters düştüğüne vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Çocuklar, kendileri veya ebeveynlerinin sığınma durumuyla ilgili nedenler yüzünden asla gözaltına alınmamalıdır. Gözaltı, hiçbir zaman çocuğun yararına değildir ve bu her zaman çocuk hakları ihlali anlamına gelir."

Shamdasani, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenlerin çoğunlukla ülkelerindeki şiddet ve güvensizlik ortamından kaçan Honduras, Guatemala ve El Salvadorlulardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

ABD'de çoğu Meksikalı yaklaşık 11,2 milyon kaçak göçmenin yaşadığı biliniyor. ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmiş, Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ise duvar için ödeme yapmayacaklarını ifade etmişti.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Eski milli atlet Canel Konvur Telatar, son yolculuğuna uğurlandıEski milli atlet Canel Konvur Telatar, son yolculuğuna uğurlandı
fotoğraflar// Şarkıcı Nihat Doğan'ın fotoğraflar// Şarkıcı Nihat Doğan'ın "Alçak gardiyanlar" davası reddedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Birleşmiş Milletler BM Sözcü Shamdasani

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

İlginizi Çekebilir

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

Son dakika! Abdülhamit Gül'den Fethullah Gülen'in iade dosyası ile ilgili açıklama

Son dakika! Abdülhamit Gül'den Fethullah Gülen'in iade dosyası ile ilgili açıklama

Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.