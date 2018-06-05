Shamdasani, göçmenlerin gözaltına alınması ve ailelerin parçalanmasının "caydırıcı bir unsur " olarak kullanılmasının insan hakları standartları ve ilkelerine ters düştüğüne vurgu yaparak şunları kaydetti:

Sözcü Shamdasani, ABD'deki sivil toplum kuruluşlarından elde ettikleri bilgilere göre geçen ekimden bu yana Meksika sınırından geçen yüzlerce çocuğun ailelerinden koparıldığını, bunların içinde 1 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.

"Çocuklar, kendileri veya ebeveynlerinin sığınma durumuyla ilgili nedenler yüzünden asla gözaltına alınmamalıdır. Gözaltı, hiçbir zaman çocuğun yararına değildir ve bu her zaman çocuk hakları ihlali anlamına gelir."

Shamdasani, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenlerin çoğunlukla ülkelerindeki şiddet ve güvensizlik ortamından kaçan Honduras, Guatemala ve El Salvadorlulardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

ABD'de çoğu Meksikalı yaklaşık 11,2 milyon kaçak göçmenin yaşadığı biliniyor. ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmiş, Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ise duvar için ödeme yapmayacaklarını ifade etmişti.

