HABER

BM'den ABD'ye göçmen çocukları serbest bırakın çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

BM özel raportörleri, ABD'ye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmen ailelerin alıkonulan çocuklarının serbest bırakılması çağrısı yaptı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, ABD'ye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmen ailelerden alıkonulan çocukların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM'nin Göçmenlerin Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales'in başını çektiği insan hakları uzmanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çarşamba günü bir başkanlık kararnamesi ile ebeveynleri yakalanan göçmen çocukları alıkoyma uygulamasını durdurmasının sorunu çözmediğini vurguladı.

Çocukların alıkonulmasının "cezalandırıcı" olduğunu ve "işkence" anlamına gelebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, "ABD hükümetine, bu çocukların göçmenlik gözaltısından serbest bırakılmaları ve çocukların aileleriyle yeniden birleştirilmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, çocukların asla alıkonulmaması gerektiğini söyledi.

ABD'ye göçmen sorunun çözümü için yeni alternatifler bulunması çağrısı yapan Shamdasani, Trump'ın yeni kararnamesiyle çocukların bu kez ebeveynleri ile alıkonacağına işaret etti.

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac ise ABD yönetiminin çocukları tek başına veya aileleriyle alıkoymasına kesinlikle karşı olduklarının altını çizdi.

- Trump, uygulamayı durdurmuştu

Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmen çocuklar, geçen hafta sonu ilk kez Teksas'ın McAllen bölgesindeki bir tesiste görüntülenmişti.

Teksas eyaletinin güneyindeki tesislerden birine giren kameralar, yüzlerce çocuğun yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgüden yapılmış ayrı "kafesler" içinde tutulduğunu tespit etmişti.

Görüntüler ülkede ve dünyada sert tepkilere neden olurken, Trump söz konusu uygulamayı durduran Başkanlık Kararnamesini imzalamış ve Kongre'ye kapsamlı bir göçmenlik yasası çıkarması çağrısında bulunmuştu.

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar varKamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var
Lösemi hastası Melek, hayalindeki perukla 20 gün yaşayabildiLösemi hastası Melek, hayalindeki perukla 20 gün yaşayabildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM Felipe Gonzalez Morales

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.