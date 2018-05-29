BM'den Arakan'a erişimin sağlanması çağrısı

YANGON (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba, Myanmar hükümetinden, Arakan eyaletine girişlere izin verilmesini istediklerini bildirdi.

Gamba, Yangon kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Arakan'daki şiddet olaylarıyla ilgili rakamların endişe verici olduğunu dile getirerek, girişlerine izin verilmediği için bölgeye gidip inceleme yapma imkanlarının olmadığını söyledi.

Gamba, "Myanmar hükümetinden, ekibinin Arakan'a girmesine izin verilmesini talep ettik" ifadesini kullanarak, gelecek haftalarda taleplerinin kabul edileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor.

BM, ordu güçlerinin ülkenin güney batısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslümanın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlıyor.

Öte yandan, kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kaldı.

