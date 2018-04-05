HABER

BM'den Arakan'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 00:21 | Son Güncelleme

BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mueller, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı insani krizi değerlendirmek için Myanmar'ın Arakan eyaletini ziyaret etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller'in Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı insani krizi değerlendirmek için Myanmar'ın Arakan eyaletini ziyaret ettiği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Muller'in Arakan eyaletindeki insani durumu ilk elden gözlemek için Arakan'a gittiğini söyledi.

Dujarric, Mueller'in sivillerin korunması, insani yardımların yapılabilmesi ve Arakan'a erişimin engellenmemesi konularını görüşmek için Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ve diğer hükümet yetkilileri ile bir araya geldiğini ifade etti.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
Can Dündar hakkında kırmızı bülten!Can Dündar hakkında kırmızı bülten!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM arakan Rohingya

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti! Ali Şen'in eşi Benta Şen kimdir?

Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti! Ali Şen'in eşi Benta Şen kimdir?

Denizde 'patlıcan' operasyonu

Denizde 'patlıcan' operasyonu

16 ilde 'Ofsayt' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

16 ilde 'Ofsayt' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

'Siyah minibüs'le infial yaratmıştı! Açıklama geldi!

'Siyah minibüs'le infial yaratmıştı! Açıklama geldi!

Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!

Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!

Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.