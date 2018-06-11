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BM'den Avrupa ülkelerine uluslararası mülteci hukukuna saygı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres : - "(İtalya ve Malta'nın sığınmacı taşıyan gemiye izin vermemesi) Ülkeler kendi sınırlarını yönetme ve kendi göç politikalarını belirleme hakkına sahip ama bunu uluslararası mülteci hukukuna tam saygı çerçevesinde yapmalı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İtalya ve Malta'nın Akdeniz'de 600'den fazla sığınmacıyı kurtaran geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemesi üzerine, Avrupa ülkelerini, uluslararası mülteci hukukuna saygı göstermeye davet etti.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalya ve Malta'nın Akdeniz'de sığınmacıları kurtaran geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemesine tepki gösterdi.

"Avrupa'da mülteci koruma alanının küçülüyor olması son derece endişe verici." diyen Guterres, ''Ülkeler kendi sınırlarını yönetme ve kendi göç politikalarını belirleme hakkına sahip ama bunu uluslararası mülteci hukukuna tam saygı çerçevesinde yapmalı.'' değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, Akdeniz'de 600'den fazla göçmeni kurtaran Acquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermezken, Malta'dan "en yakın ve güvenli liman" olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti.

Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu.

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Avrupa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İtalya malta mülteci tekne

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