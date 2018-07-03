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BM'den BAE'ye Yemen'deki gizli hapishaneleri yönettiği suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 20:10 | Son Güncelleme

BM, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki gizli hapishaneleri yönettiğini doğruladı - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell: -"BAE tarafından yönetilen hapishanelere erişim talebinde bulunduk ancak bugüne kadar erişim izni verilmedi" -"Birçok Yemenli tutuklunun BAE askerlerince kötü muamele, işkence ve cinsel tacize maruz kaldığına inanmak için nedenlerimiz var"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Birleşmiş Milletler (BM), Yemenli tutsakların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerlerince "kötü muamele", "işkence" ve "cinsel tacize" maruz kaldığına inanmak için nedenler olduğunu duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE'nin Yemen'deki gizli hapishaneleri yönettiğini doğruladı.

Sözcü Throssell, "Bu konuya ilişkin BAE hükümeti ile görüştük ve ülkedeki BAE tarafından yönetilen hapishanelere erişim talebinde bulunduk ancak bugüne kadar erişim izni verilmedi. Yemen'deki ofisimizin toplamayı başardığı ilk bilgilere göre, birçok Yemenli tutuklunun BAE askerlerince kötü muamele, işkence ve cinsel tacize maruz kaldığına inanmak için nedenlerimiz var." dedi.

Throssell, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği olarak bir sonraki adıma karar vermek için Yemen'deki BAE yönetimindeki hapishanelere ilişkin durumu takip ettiklerini kaydetti.

- BAE'nin Yemen'deki hapishaneleri

Yemen'de El Kaide ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişilerin, ülkenin güneyindeki gizli hapishaneler ağında işkence ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığı ileri sürülmüştü.

Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Yemen güçlerinin kullandığı 18 gizli hapishane belgelenmişti.

BAE'nin iç savaşın yaşandığı Yemen'deki hapishane ağının Obama döneminde kurulduğu ve şimdiye kadar faaliyette bulunduğu belirtiliyor.

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