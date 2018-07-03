BM'den Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesinde Kıbrıs hamlesi

SEFA KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta görüşmelerin yeniden başlamasının başlangıcı olarak temsilci ataması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret öncesinde Birleşmiş Milletler'den kritik bir halme geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin de onayını alarak Jane Holl Lute'yi Kıbrıs'a özel temsilci olarak görevlendirdi. Guterres'in de danışmanı olarak Lute, önümüzdeki günlerde Kıbrıs'a gelecek ve liderlerle görüşecek.
ANKARA'YA DA GELECEK
Lute, Kıbrıs'ta yaptığı temasların ardından Ankara ve Atina'da da görüşmeler yapacak. Lute'nin temasları sonrasında Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması bekleniyor.
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