BM'den Esed rejimine sivilleri koruma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Suriye'de Esed rejimine sivilleri saldırılara karşı korumak için uluslararası insan hakları ve insani hukuk çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri alması çağrısında bulundu.

Shamdasani yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ'ın çok sayıda can kaybına yol açan söz konusu terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Çok sayıda teröristin bölgedeki en az 8 köyde evleri basarak insanları öldürdüğünü, kadın ve çocukları kaçırdığını vurgulayan Shamdasani, Şıbeyki köyünde en az 27 kadın ve çocuğun rehin alındığını ancak gerçek sayının büyük olasılıkla daha yüksek olduğuna inandıklarını ifade etti.

Ravina Shamdasani, şöyle devam ettti:

"Görgü tanıklarına göre, DEAŞ'lı teröristler başlangıçta Şıbeyki köyünden bir avuç evden kadınları alıp, onları, komşularının kapılarını çalmak, daha sonra da evlerinde daha fazla sivili öldürmek ve kaçırmak için kullandılar. Bu kaçırılan kadınlardan bazılarının fotoğrafları sosyal medyada paylaşılarak, hükümetin batıdaki Dera'da DEAŞ'a karşı askeri operasyonlara son vermemesi ve gözaltındaki DEAŞ mensuplarını serbest bırakmaması halinde, onların canlı canlı yakılacağı tehdidinde bulunuldu."