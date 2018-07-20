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BM'den Gazze uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov: - "Filistinlileri ve İsraillileri başka bir savaşa kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı"

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, "Filistinlileri ve İsraillileri başka bir savaşa girmek için kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı." ifadesini kullandı.

Mladenov, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Gaza" ve "Palestinians" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki herkesin eşikten (savaşın eşiği) geri adım atması gerekiyor. Gelecek hafta değil. Yarın değil. Hemen şimdi! Filistinlileri ve İsraillileri başka bir savaşa kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, bugün Gazze’ye savaş uçakları, tank atışı ve toplarla düzenlediği saldırının devam ettiğini duyurdu. İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
BM Filistin Gazze israil

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