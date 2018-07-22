BM'den Gazze'de akaryakıt eksikliği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, BM'nin Gazze'deki hayati önem taşıyan kurumlarının akaryakıt temin edemediği uyarısında bulundu.
McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin Gazze Şeridi'ndeki hayati önem taşıyan kurumlarına acil akaryakıt temin edilmesini istedi.
İsrail'in Gazze'ye akaryakıt ithalatına koyduğu engeli kaldırması gerektiğini belirten McGoldrick, ağustos başlarında tükenmesi beklenen akaryakıt için destek verecek ülkelerin gerekli acil ödemelerini yapmaları çağrısında bulundu.
"Derhal petrol ithal edilmemesi durumunda insanların hayatları tehlikeye düşer." ifadesini kullanan McGoldrick, Gazze'de elektrik kesintisinin günde 20 saate ulaştığına dikkati çekti.
- Hastanelerdeki durum
Hastanelerdeki duruma da değinen McGoldrick, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki üç gün içinde 4 hastanede akaryakıt tamamen bitebilir. Bu, Gazzelilere verilen temel tıbbi hizmetlerin durmasına neden olacak. Kalp ve böbrek hastaları ile yoğun bakım ünitelerindeki hastalar bu tehlikeden en çok etkilenecek kesimler."
İsrail yönetimi 9 Temmuz'da yaptığı açıklamayla Gazze'ye yeni yaptırımların geleceğini duyurmuştu. Gazze'ye ablukayı artıran İsrail, tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'den gıda maddeleri ve ilaç dışında herhangi bir şeyin girişine izin vermiyor.
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
İran'dan ABD'ye tehdit gibi sözler: Pişman olursunuz
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!
Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım
Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı
'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum