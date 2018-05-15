BM'den Gazze'de bağımsız soruşturma çağrısı

"Ölümcül güç ilk yöntem olarak değil, sadece en son çare olarak kullanılır." diyen Colville, Gazze'deki "dehşet verici ölümcül şiddet"i kınadı. Sözcünün İsrail'i doğrudan kınamaması dikkati çekti.

Gazze sınırında bugün öğleden sonra gerçekleşecek gösterilerden büyük endişe duyduğunu ifade eden Colville, dünkü gösterilere yaklaşık 40 bin Filistinlinin katıldığını tahmin ettiklerini aktardı.

Sözcü Colville, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan en az 112 Filistinlinin şehit olduğuna, ölenler arasında 14 çocuğun bulunduğuna dikkati çekti.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, dün Gazze'de Filistinli göstericilerin tehdit oluşturup oluşturmadıklarına bakılmaksızın İsrail tarafından katledildiğini söyledi.

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güvenlik güçlerinin savunmasız Filistinli sivillere yönelik katliamını "aşırı güç kullanımı" olarak niteleyerek bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

Colville, bir soru üzerine de İsrail'in Filistinlileri katletmesini "aşırı güç kullanımı" olarak nitelendirdi.

Gazze'de bağımsız soruşturma çağrısında bulunan Colville, İsrail'in savunmasız ve silahsız Filistinli sivilleri katletmesini soruşturma tamamlanmadan önce "soykırım" ya da "insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında" değerlendiremeyeceklerini savundu.

İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 59 Filistinliyi şehit etmiş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

