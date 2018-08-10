BM'den göçmen akınına uğrayan Ekvador'a destek

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, Ekvador hükümetine, Venezuela'daki krizden kaçarak ülkelerine akın eden göçmenlere sağladığı imkanlar için destekte bulunulacağını bildirdi.

BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Spindler, ülkelerindeki ekonomik kriz, gıda kıtlığı ve nakit sıkıntısından ötürü Ekvador'a göç eden Venezuelalılar için acil durum ilan ederek ek kaynak ayıran hükümete acil durum planı ve insani yardım desteği verileceğini belirtti.

Krize etkin çözüm için Venezuelalı göçmenlerle ilgili ülkenin Carchi, Pichincha ve El Oro bölgelerinde acil durum ilan eden hükümetin krize çözüm bulma çabalarını takdir eden Spindler, "Ekvador'un bu tutumu göçmenleri ve yabancıları misafir etme geleneğini bir kez daha tasdik etmiş oldu." dedi.

Venezuela'dan Ekvador'a süren göçmen akınının Latin Amerika tarihindeki en büyük toplu göçlerden biri olduğuna işaret eden Spindler, ağustos ayının ilk haftasında yaklaşık 30 bin Venezuelalının Ekvador'a giriş yaptığını kaydetti.