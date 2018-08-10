HABER

BM'den göçmen akınına uğrayan Ekvador'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

BM, Ekvador hükümetine, ülkelerine göç eden Venezuelalılar için destekte bulunacak

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, Ekvador hükümetine, Venezuela'daki krizden kaçarak ülkelerine akın eden göçmenlere sağladığı imkanlar için destekte bulunulacağını bildirdi.

BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Spindler, ülkelerindeki ekonomik kriz, gıda kıtlığı ve nakit sıkıntısından ötürü Ekvador'a göç eden Venezuelalılar için acil durum ilan ederek ek kaynak ayıran hükümete acil durum planı ve insani yardım desteği verileceğini belirtti.

Krize etkin çözüm için Venezuelalı göçmenlerle ilgili ülkenin Carchi, Pichincha ve El Oro bölgelerinde acil durum ilan eden hükümetin krize çözüm bulma çabalarını takdir eden Spindler, "Ekvador'un bu tutumu göçmenleri ve yabancıları misafir etme geleneğini bir kez daha tasdik etmiş oldu." dedi.

Venezuela'dan Ekvador'a süren göçmen akınının Latin Amerika tarihindeki en büyük toplu göçlerden biri olduğuna işaret eden Spindler, ağustos ayının ilk haftasında yaklaşık 30 bin Venezuelalının Ekvador'a giriş yaptığını kaydetti.

Göçmenlerin yüzde 40'ının kadın ve kız çocuklarından oluştuğuna dikkati çeken Spindler, göçmenlere karşı bazı yabancı düşmanlığı vakalarının görüldüğünü belirtti.

Sözcü, savunmasız göçmenlerin korunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

- Venezuelalı göçmenler

Çok sayıda Venezuelalı, ülkelerindeki ekonomik kriz, gıda kıtlığı ve nakit sıkıntısından ötürü komşu ülkelere akın ediyor.

Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, Venezuela'da hızla artan enflasyon, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden her geçen gün daha fazla kişi ülkesini terk ediyor.

Bu durum, Latin Amerika'yı alarm durumuna geçiren toplu göçlere sebep oluyor. Son yıllarda yaklaşık 4 milyon Venezuelalının ülkelerini terk ettiği belirtiliyor.

PARTNERDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyorDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyor
Ordu'da heyelanda ölen Sekmen, toprağa verildiOrdu'da heyelanda ölen Sekmen, toprağa verildi
Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşmaMahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüs ekvador göçmen akını Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

İlginizi Çekebilir

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma

Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

Eski Emniyet Müdürü'nden çarpıcı itiraf: Fetullah Gülen'le anılmaktan gurur duyarım

Eski Emniyet Müdürü'nden çarpıcı itiraf: Fetullah Gülen'le anılmaktan gurur duyarım

KKTC'de taksiciyi silah zoruyla kaçırtan kadın tutuklandı

KKTC'de taksiciyi silah zoruyla kaçırtan kadın tutuklandı

Erdoğan'ı görünce boynuna atladı

Erdoğan'ı görünce boynuna atladı

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.