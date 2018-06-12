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BM'den "Hudeyde'ye saldırı milyonlarca kişiyi aç bırakır" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

UNICEF: - "Yemen'de milyonlarca çocuk hayatta kalmak için her gün bu limana gelen insani yardımlara ve ticari ürünlere bel bağlıyor. Limandan gıda girişi olmazsa dünyanın en büyük insani krizlerinden biri daha da kötüye gidecek"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan ve ülkeye insani yardımların girdiği en önemli liman kentlerinden biri olan Hudeyde'ye askeri bir saldırı durumunda milyonlarca kişinin açlık riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, saldırı ve çatışma tehdidiyle karşı karşıya olan Hudeyde'deki insani krize dikkat çekildi.

Hudeyde ve civarında en az 300 bin çocuğun yaşadığı belirtilen açıklamada, ''Yemen'de milyonlarca çocuk hayatta kalmak için her gün bu limana gelen insani yardımlara ve ticari ürünlere bel bağlıyor. Limandan gıda girişi olmazsa dünyanın en büyük insani krizlerinden biri daha da kötüye gidecek.'' uyarısı yapıldı.

Su pompalanması için kritik olan yakıt ithalatı yapılamadığında, insanların içme suyuna erişiminin de azalacağı ifade edilen açıklamada, küçük çocukların ölümcül akut ishal ve kolera tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.

Yemen'de 11 milyon çocuğun insani yardıma muhtaç olduğuna işaret edilen açıklamada, hayati derecede öneme sahip Hudeyde Limanı'na olası bir saldırının yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen'in batı bölgesindeki Hudeyde'de Husiler ile Yemen ordusu arasında devam eden çatışmalar nedeniyle "askeri gerginliğin azaltılması" çağrısında bulunmuştu.

BM Yemen Koordinatörü Lise Grande de Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan önemli liman kentlerinden Hudeyde'ye askeri bir saldırı durumunda yaklaşık 250 bin sivilin ölebileceği uyarısını yapmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM Hudeyde liman saldırı Yemen

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