BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan ve ülkeye insani yardımların girdiği en önemli liman kentlerinden biri olan Hudeyde'ye askeri bir saldırı durumunda milyonlarca kişinin açlık riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, saldırı ve çatışma tehdidiyle karşı karşıya olan Hudeyde'deki insani krize dikkat çekildi.

Hudeyde ve civarında en az 300 bin çocuğun yaşadığı belirtilen açıklamada, ''Yemen'de milyonlarca çocuk hayatta kalmak için her gün bu limana gelen insani yardımlara ve ticari ürünlere bel bağlıyor. Limandan gıda girişi olmazsa dünyanın en büyük insani krizlerinden biri daha da kötüye gidecek.'' uyarısı yapıldı.

Su pompalanması için kritik olan yakıt ithalatı yapılamadığında, insanların içme suyuna erişiminin de azalacağı ifade edilen açıklamada, küçük çocukların ölümcül akut ishal ve kolera tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.

Yemen'de 11 milyon çocuğun insani yardıma muhtaç olduğuna işaret edilen açıklamada, hayati derecede öneme sahip Hudeyde Limanı'na olası bir saldırının yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulunuldu.