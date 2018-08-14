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BM'den İdlib'deki 3 milyon sivil için uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis: -"İdlib ve çevresinde Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşananlara benzer askeri bir operasyon, sadece 3 milyondan fazla insanın hayatınını tehlikeye atmakla kalmaz, hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılmasını da ciddi etkiler"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'de İdlib ve çevresinde olası bir askeri operasyonun en az 3 milyon sivilin hayatını tehlikeye atacağı uyarısını yaptı.

Moumtzis, yaptığı yazılı açıklamada, idlib ve Halep'te hafta sonu sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan ve çoğu çocuk ve kadın en az 116 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan "korkunç" saldırıları kınadı.

Panos Moumtzis, "İdlib ve çevresinde Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşananlara benzer askeri bir operasyon, sadece 3 milyondan fazla insanın hayatınını tehlikeye atmakla kalmaz, hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılmasını da ciddi etkiler." uyarısında bulundu.

Sivillerin hiçbir şekilde hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Moumtzis, Suriye'de tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuzu olanlara "barışçıl bir şekilde gerçek ve kapsayıcı" bir çözüm çağrısı yaptı.

Moumtzis, daha önce İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda en az 2 milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirterek bunun Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacağı söylemişti.

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