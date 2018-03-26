BM'den İdlib'e yardım

Haber-Kamera Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI(Hatay),(DHA)Birleşmiş Milletler(BM) tarafından Suriye?nin İldib kenti ve kırsalındaki sivil halka insani yardım malzemesi gönderildi. BM?nin Hatay?ın Reyhanlı İlçesi?ndeki lojistik depolarından yüklenen 19 TIR?lık yardım malzemesi Cilvegözü Gümrük Kapısı?na geldi. Polis ve BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR?ları burada yapılan işlemlerin ardından İdlib?e hareket etti. TIR?lardaki insani yardım malzemeleri İdlib ve çevresinde yerleşen Suriyeli sivillere dağıtılacak.
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