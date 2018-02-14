BM'den Irak açıklaması

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS), Irak'taki patlayıcı madde ve mayınların temizlenmesinin 10 yıldan fazla sürebileceğini bildirdi.

UNMAS Irak Program Mürürü Pehr Lodhammar, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Irak'ta daha önce terör örgütü DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerdeki patlayıcıların temizlenme görevinin son derece karmaşık olduğunu söyledi.

Irak içinde yerinden edilen sivillerin güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için patlayıcı maddelerin temizlenmesinin önemine işaret eden Lodhammar, "Uzun yıllar 14 farklı ülkede (patlayıcı maddelerin temizlenmesinde) çalıştım. Ama, Musul'da gördüğüm patlayıcı maddelerin karmaşıklığını, yoğunluğunu ve çeşitliliğini hiçbir yerde görmedim. Musul'da gördüğüm manzara hiçbir yerle karşılaştırılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Lodhammar, Musul'da gerek el yapımı, gerekse fabrikasyon çok farklı patlayıcılara rastladıklarını ifade ederek, temizledikleri patlayıcıların ülkede savaşan Irak ordusu, ABD öncülüğündeki koalisyon ve DEAŞ'ten kalma olduğuna dikkati çekti.