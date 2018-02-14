HABER

BM'den Irak açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 20:10 | Son Güncelleme

UNMAS, Irak'taki patlayıcı madde ve mayınların temizlenmesinin 10 yıldan fazla sürebileceğini duyurdu - UNMAS Irak Program Müdürü Lodhammar: "Uzun yıllar 14 farklı ülkede (patlayıcı maddelerin temizlenmesinde) çalıştım. Ama, Musul'da gördüğüm patlayıcı maddelerin karmaşıklığını, yoğunluğunu ve çeşitliliğini hiçbir yerde görmedim. Musul'da gördüğüm manzara hiçbir yerle karşılaştırılamaz"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS), Irak'taki patlayıcı madde ve mayınların temizlenmesinin 10 yıldan fazla sürebileceğini bildirdi.

UNMAS Irak Program Mürürü Pehr Lodhammar, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Irak'ta daha önce terör örgütü DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerdeki patlayıcıların temizlenme görevinin son derece karmaşık olduğunu söyledi.

Irak içinde yerinden edilen sivillerin güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için patlayıcı maddelerin temizlenmesinin önemine işaret eden Lodhammar, "Uzun yıllar 14 farklı ülkede (patlayıcı maddelerin temizlenmesinde) çalıştım. Ama, Musul'da gördüğüm patlayıcı maddelerin karmaşıklığını, yoğunluğunu ve çeşitliliğini hiçbir yerde görmedim. Musul'da gördüğüm manzara hiçbir yerle karşılaştırılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Lodhammar, Musul'da gerek el yapımı, gerekse fabrikasyon çok farklı patlayıcılara rastladıklarını ifade ederek, temizledikleri patlayıcıların ülkede savaşan Irak ordusu, ABD öncülüğündeki koalisyon ve DEAŞ'ten kalma olduğuna dikkati çekti.

Irak'ta geçen yıl 45 bin patlayıcı temizlediklerini belirten Lodhammar, 415 bin kişiye de risk eğitimi verdiklerini anlattı.

Lodhammar, evlerde, binalarda, su dağıtım şebekelerinde, hastanelerde ve her köşe başında "en eski" ve "en son" teknoloji ürünü türlü patlayıcı maddeye rastladıklarının altını çizdi.

Terör örgütü DEAŞ'in elinden kurtarılan Irak'ın Musul kentinin batısındaki patlayıcı madde ve mayınların temizlenmesinin 10 yıldan fazla sürebileceğini vurgulayan Lodhammar, günümüzde bile bazı Avrupa ülkelerinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalar bulunduğunu anımsattı.

Lodhammar, patlayıcılardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmalara ilişkin ellerinde bir rakam bulunmamasına rağmen, Irak'ta mayın ve patlayıcılardan kaynaklı neredeyse her gün kazaların yaşandığını kaydetti.

UNMAS olarak Irak'taki operasyonlarını devam ettirmek için fazladan 216 milyon dolar fona ihtiyaç duyduklarını dile getiren Lodhammar, donör ülkelere yardım çağrısında bulundu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi UNMAS

En Çok Okunan Haberler

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Türkiye'nin konuştuğu makam aracı hakkında flaş karar

Türkiye'nin konuştuğu makam aracı hakkında flaş karar

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Türkiye'nin konuştuğu makam aracı hakkında flaş karar

Türkiye'nin konuştuğu makam aracı hakkında flaş karar

Bank Asya'ya para yatıran birlik yöneticilerine operasyon

Bank Asya'ya para yatıran birlik yöneticilerine operasyon

Tam 134 kadın kurtarıldı! İstanbul'da dev fuhuş operasyonu!

Tam 134 kadın kurtarıldı! İstanbul'da dev fuhuş operasyonu!

Çavuşoğlu: Irak için Türkiye 5 milyar dolarlık kredi sağlayacak

Çavuşoğlu: Irak için Türkiye 5 milyar dolarlık kredi sağlayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Satrançta Marmaraereğlisi’nin gururu oldular

Satrançta Marmaraereğlisi’nin gururu oldular

4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu için imzalar atıldı

4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu için imzalar atıldı

Milli Savunma Bakanı Canikli, Mattis ile görüşüyor

Milli Savunma Bakanı Canikli, Mattis ile görüşüyor

Kuzey Ege’de lodos fırtınası etkili oluyor

Kuzey Ege’de lodos fırtınası etkili oluyor

Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşu için 635 km pedal çevirecekler

Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşu için 635 km pedal çevirecekler

Kırklareli Valisi Çiftçi’nin de karıştığı öne sürülen darp olayında bir kişi tutuklandı

Kırklareli Valisi Çiftçi’nin de karıştığı öne sürülen darp olayında bir kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.