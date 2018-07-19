BM'den Irak hükümetine ''barışçıl gösterilere saygı'' çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, Irak hükümetine ülkede hayat şartlarının iyileştirilmesi için başlatılan protestolarda göstericilerin meşru kaygılarına saygı duyma ve bu endişeleri giderme çağrısı yaptı.
Kubis, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'taki siyasi aktörlere ekonomik kalkınma, istihdam ve önemli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine olanak sağlayacak reformlara ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vermesi gerektiğini ifade etti.
Su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzlukları protesto etmek için başlatılan gösterilerde yaşanan şiddet ve vandalizmden de derin endişe duyduğunu belirten Kubis, hem protestocuların hem de güvenlik güçlerinin hayatını kaybetmesinden, çok sayıda kişinin yaralanmasından, kamu ve özel mülklerin tahrip edilmesinden üzüntü duyduğunu kaydetti.
Barışçıl gösterilere katılmak ve ifade özgürlüğü gibi vazgeçilmez haklara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kubis, Irak güvenlik güçlerine, itidal göstermesi, orantısız güç kullanımından kaçınması, Irak hükümetine de hayat şartlarının iyileştirilmesi için başlatılan protestolarda göstericilerin meşru kaygılarına saygı duyma ve bu endişeleri giderme çağrısı yaptı.
Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde 8 Temmuz Pazar başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.
Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.
Gösterilerde 6 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
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