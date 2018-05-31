BM'den Irak'a kapsayıcı hükümet çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, Irak'ta yapılan genel seçimlerin ardından mezhepçi olmayan, kapsayıcı bir hükümet oluşturulması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyini Irak'taki gelişmeler ve yapılan genel seçimler hakkında bilgilendiren Kubis, Irak'ta seçimlere katılım oranın düşük olmasının ve seçmenlerin yarısından fazlasının oy kullanmamasının 2003'ten bu yana ülkeyi yöneten seçkinlere güçlü bir mesaj gönderdiğini vurguladı.

Siyasi, ekonomik ve sosyal reformların yapılabilmesi için yeni kurulacak hükümette birlik olmasının gerekliliğine işaret eden Kubis, Iraklı siyasilerin herkesin temsil edileceği, adaletli, demokratik, hesap verebilir, yolsuzluk ve kayırmacılığın bulunmadığı, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir hükümet oluşturması gerektiğini kaydetti.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Mukteda es-Sadr'ın öncülüğündeki "Sairun Koalisyonu" 54 sandalye elde ederek birinci olmuştu. Sadr'ı, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 47, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Zafer Koalisyonu ise 42 sandalye kazanmıştı.

Yeni bir hükümet kurulması için hem Bağdat hem de Erbil'de siyasi partiler arasında görüşme trafiğinin devam ettiği ülkede, henüz hükümetin kurulması için siyasi partiler arasında bir anlaşmaya varılmadı.

