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BM'den Irak'a "kapsayıcı hükümet" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 23:38 | Son Güncelleme

BM Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis: - "Siyasi liderler halkın sesine kulak vermeli, bu fırsatı yakalamalı ve kapsayıcı, mezhepçi olmayan bir ulusal hükümet kurma sürecini hızlandırmalı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, siyasi liderlere ''kapsayıcı'', ''mezhepçi olmayan'' ulusal bir hükümet kurma sürecini hızlandırma çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'ni Irak'ta 12 Mayıs'taki genel seçimlerden sonraki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Kubis, şaibe iddiaları üzerine oyların yeniden sayıldığını ve bu nedenle hükümetin kurulmasının geciktiğini söyledi.

İşsizlik, elektrik kesintileri, yolsuzluk gibi nedenlerle ağırlaşan hayat şartlarının iyileştirilmesini isteyen Iraklıların geçen ay ülkenin birçok yerinde protesto gösterileri düzenlediğini anlatan Kubis, mevcut hükümetin halkın meşru taleplerini karşılamak için çaba gösterdiğini ancak bunların halkın ihtiyaç ve endişelerini gidermek için yeterli olmadığına dikkati çekti.

Kubis, "Siyasi liderler halkın sesine kulak vermeli, bu fırsatı yakalamalı ve kapsayıcı, mezhepçi olmayan bir ulusal hükümet kurma sürecini hızlandırmalı." dedi.

Irak'ta hükümetin bir an önce kurulmasının siyasi, ekonomik ve sosyal reformaları hızlandıracağını belirten Kubis, iyi bir yönetimin yolsuzlukla mücadele, istihdam yaratma ve ekonomik kalkınmaya olanak sağlayacağını sözlerine ekledi.

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BM ırak

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