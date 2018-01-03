HABER

BM'den İran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 00:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

- BM, "İran halkının barışçıl toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyulması" çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), İran'da devam eden protestolara ilişkin, "İran halkının barışçıl toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini" bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in İran'daki protestoları yakından takip ettiğini ve İran hükümeti ya da başkalarıyla temas kurma konusunu değerlendirdiğini söyledi.

BM'nin ne tür temasların "yararlı" olacağını ele aldığını ve daha fazla şiddet olaylarının yaşanmamasını umut ettiklerini belirten Haq,"BM, İranlıların barışçıl toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyulmasını bekliyor." dedi.

İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı. Ülke genelindeki olaylarda şimdiye kadar en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.