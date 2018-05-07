BM'den İran nükleer anlaşması açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Antonio Guterres'in İran nükleer anlaşmasını desteklediğini, önemli bir diplomatik başarı olarak gördüğünü ve anlaşmanın geliştirilmesine de açık olduğunu söyledi.
Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
İran ile varılan nükleer anlaşmanın bölgesel barış ve güvenliğe katkıda bulunduğunu ifade eden Dujarric, ''Genel Sekreter (Antonio Guterres), önemli bir diplomatik başarı olan İran nükleer anlaşmasını güçlü bir şekilde destekliyor ve üzerine eklemeler yapılarak geliştirilmesine de açık.'' dedi.
Göreve geldiği günden beri "tarihin en kötü anlaşması" olarak nitelendirdiği İran ile yapılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çıkma niyetini sıkça dile getiren ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını veren ABD Başkanı Donald Trump, bu konudaki nihai kararını yarın açıklayacak.
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