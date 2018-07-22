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BM'den İsrail ve Hamas'a ''yıkıcı çatışmanın eşiğinden dönün'' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 00:45 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - ''Yıkıcı başka bir çatışmanın eşiğinden dönmek için tüm tarafların geri adım atması gerek'' - ''Gerginliğin daha fazla tırmanması Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatlarını tehlikeye atacak, Gazze'deki insani felaketi derinleştirecek, yaşam koşullarını iyileştirme ve Filistin otoritesinin Gazze'ye dönüşünü destekleme çabalarını baltalayacak''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğe ilişkin, "Yıkıcı başka bir çatışmanın eşiğinden dönmek için tüm tarafların geri adım atması gerek.'' ifadesini kullandı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada Gazze ve İsrail'in güneyinde artan tehlikeli gerginlik ve şiddetten ve son derece endişe verici olduğunu ve yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Hamas ve Filistinli diğer gruplara sınırda roket atışlarına ve provakasyonlara son vermesi, İsrail'e ise durumu daha fazla kışkırtmaktan kaçınmak için maksimum itidal göstermesi çağrısı yapan Guterres, ''Yıkıcı başka bir çatışmanın eşiğinden dönmek için tüm tarafların geri adım atması gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bu tehlikeli duruma son vermek için tarafları BM ve BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile çalışmaya davet eden Guterres, ''Gerginliğin daha fazla tırmanması Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatlarını tehlikeye atacak, Gazze'deki insani felaketi derinleştirecek, yaşam koşullarını iyileştirme ve Filistin otoritesinin Gazze'ye dönüşünü destekleme çabalarını baltalayacak.'' uyarısı yaptı.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu da bir İsrail askerinin, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada ayrıca dün gün boyu Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 15 hedefin vurulduğu kaydedilmişti.Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
israil BM Filistin Gazze

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