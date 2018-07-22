BM'den İsrail ve Hamas'a ''yıkıcı çatışmanın eşiğinden dönün'' çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğe ilişkin, "Yıkıcı başka bir çatışmanın eşiğinden dönmek için tüm tarafların geri adım atması gerek.'' ifadesini kullandı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada Gazze ve İsrail'in güneyinde artan tehlikeli gerginlik ve şiddetten ve son derece endişe verici olduğunu ve yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Hamas ve Filistinli diğer gruplara sınırda roket atışlarına ve provakasyonlara son vermesi, İsrail'e ise durumu daha fazla kışkırtmaktan kaçınmak için maksimum itidal göstermesi çağrısı yapan Guterres, ''Yıkıcı başka bir çatışmanın eşiğinden dönmek için tüm tarafların geri adım atması gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bu tehlikeli duruma son vermek için tarafları BM ve BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile çalışmaya davet eden Guterres, ''Gerginliğin daha fazla tırmanması Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatlarını tehlikeye atacak, Gazze'deki insani felaketi derinleştirecek, yaşam koşullarını iyileştirme ve Filistin otoritesinin Gazze'ye dönüşünü destekleme çabalarını baltalayacak.'' uyarısı yaptı.