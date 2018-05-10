HABER

BM'den İsrail ve İran'a "kışkırtıcı eylemlere son verin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "Genel Sekreter, halihazırda korkunç çatışmaların yaşandığı bölgede yeni bir çatışmanın daha yaşanmaması için tüm düşmanca ve kışkırtıcı eylemlere son verilmesi çağrısı yapıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in İsrail ve İran'a "kışkırtıcı eylemlere son verin" çağrısı yaptığını bildirdi.

Dujarric, günlük basın brifinginde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e roket attığı yönündeki haberleri ve İsrail'in misilleme saldırılarını derin endişeyle takip ettiğini aktardı.

Dujarric, ''Genel Sekreter, halihazırda korkunç çatışmaların yaşandığı bölgede yeni bir çatışmanın daha yaşanmaması için tüm düşmanca ve kışkırtıcı eylemlere son verilmesi çağrısı yapıyor.'' dedi.

İsrail ordusu, dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı.

İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı. İsrail, bu saldırıya karşılık Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.

Dünya diken üstünde! Önce ABD şimdi Suudi ArabistanDünya diken üstünde! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan
Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler!Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler!
ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamleABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM İRAN israil Suriye

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
10 Mayıs Süper Loto sonuçları - Milli Piyango 551. hafta Süper Loto sonucu

10 Mayıs Süper Loto sonuçları - Milli Piyango 551. hafta Süper Loto sonucu

Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi veren tasarı TBMM'de kabul edildi

Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi veren tasarı TBMM'de kabul edildi

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.