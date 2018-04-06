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BM'den İsrail'e aşırı güç kullanımından kaçınması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:47 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Gazze'deki olayları endişeyle takip ettiklerini belirterek, barışçıl gösterilere izin verilmesi ve İsrail'in aşırı güç kullanımından kaçınması çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'deki olayları endişeyle takip ettiklerini ifade ederek, barışçıl gösterilere izin verilmesi ve İsrail'in aşırı güç kullanımından kaçınması çağrısında bulundu.

Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinli göstericilere müdahalelerini endişeyle izlediklerini söyledi.

Tüm taraflara itidal göstermesi ve çatışmalardan kaçınması çağrısını yineleyen Dujarric, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un sahada olduğunu ve taraflarla görüştüğünü kaydetti.

Gazze'deki barışçıl gösterilere izin verilmesi ve İsrail'in aşırı güç kullanımından kaçınması çağrısı yapan Dujarric, çocukların kasıtlı şekilde hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişinin şehit olduğu, çok sayıda göstericinin yaralandığı bildirildi. Gösterilerin başladığı geçen hafta cumadan bu yana şehit olan Filistinli sayısı 24'e yükseldi.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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