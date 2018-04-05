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BM'den İsrail'e ''Büyük Dönüş Yürüyüşü'' öncesi itidal çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:56 | Son Güncelleme

BM, Filistinlilerin yarın düzenleyeceği 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'' öncesi İsrail güvenlik güçlerine itidal göstermesi, siviller ve çocukların hedef alınmaması çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Filistinlilerin yarın düzenleyeceği 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'' öncesi İsrail güvenlik güçlerine itidal göstermesi çağrısında bulunarak, sivillerin ve çocukların hedef alınmaması gerektiğini belirtti.

Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de cuma günü düzenlenecek yürüyüş için yapılan hazırlıklar ve söylemleri endişe ile takip ettiğini bildirdi.

İsrail güvenlik güçlerine itidal göstermesi çağrısında bulunan Mladenov, Filistinlilerin de İsrail-Gazze sınırında ihtilaftan kaçınması gerektiğini kaydetti.

Mladenov, barışçıl gösterilere izin verilmesi, siviller ile özellikle çocukların tehlikeye atılmaması ve hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İsrail karşıtı Ortodoks Yahudiler, New York'ta protesto gösterisi düzenleyerek Gazze'de 19 kişinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesini kınadı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. Filistinliler bu barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 19 Filistinli şehit oldu, 1500'den fazlası yaralandı.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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BM "Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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