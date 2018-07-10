BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in Gazze'deki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki ihracat ve ithalatı askıya almasının endişe verici olduğunu belirterek, yetkililere bu karardan vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalatı durdurmasının endişe verici sonuçları olacağına dikkati çekti.

İsrailli yetkilileri bu karardan vazgeçmeye çağıran Mladenov, Hamas ve diğer Filistinli gruplara da provokasyonlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

BM'nin İsrail ve Filistinli yetkililerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası aktörlerle de gerginliğin azaltılmasına yönelik görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Mladenov, son gelişmelerin bu girişimleri engellememesi ve tüm tarafların gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Gazze'nin dünyaya açılan tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'den ihracatın durdurulduğu, ithalata ise yeni sınırlamalar getirildiği bildirilmişti.

İsrail'den Filistin tarafına iletilen tebliğde, ihracatın durdurulduğu ancak akaryakıt, gıda maddeleri, tıbbi malzemeler, canlı büyükbaş hayvan, yem ve saman girişine izin verileceği belirtilmişti.

