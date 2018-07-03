BM'den Karadavi'nin kızının serbest bırakılması çağrısı

KAHİRE (AA) - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK), Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ala el-Karadavi ve eşi Husam Halef’in şartsız serbest bırakılması çağrısında bulundu.
BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Ala el-Karadavi’nin bir yıldır hücrede tutulduğu ve aile ziyaretine de izin verilmediğinin altı çizildi.
Karadavi’nin tutulduğu hücrede açlık grevine başladığının hatırlatıldığı açıklamada, kendisine uygulananların “katı ve aşağılayıcı” olduğu kaydedildi.
Mısır yönetimini “Karadavi’nin beden ve psikolojik sağlığına ve yasal haklarına saygı göstermeye çağıran BMİHK, Ala el-Karadavi ve eşi Husam Halef’in şartsız serbest bırakılması çağrısında bulundu.
BM’nin çağrısına Mısırlı yetkililerden henüz herhangi bir cevap verilmedi.
-Karadavi geçen hafta açlık grevine başladı
Geçen hafta tutulduğu Kanatır Kadın Hapishanesi’nden alınan ve Giza Ceza Mahkemesi’ne götürülen ve gözaltı süresi 45 gün daha uzatılan Karadavi, açlık grevine başlamıştı.
Karadavi ve eşi Halef Temmuz 2017’de gözaltına alınmış, Karadavi, 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.
Uluslararası Af Örgütü tarafından Karadavi ile ilgili yapılan açıklamada, “kendisine uygulananların uluslararası normlara göre işkence olarak kabul edildiği” belirtilmişti.
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