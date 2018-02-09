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BM'den Katar ve BAE'ye "Gazze'ye destek" teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 04:01 | Son Güncelleme

BM'den Katar ve BAE'ye "Gazze'ye destek" teşekkürü

DOHA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Gazze'ye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Katar'ın Gazze'ye 9 milyon dolar, BAE'nin de BM'nin Gazze'deki programının desteklenmesi için 2 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurmasının ardından BM'den yazılı bir açıklama yapıldı.

Katar ve BAE'ye teşekkür edilen açıklamada, söz konusu yardımların Gazze'deki muhtaç insanların sağlık, su ve sanitasyon hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Gazze'deki ekonomik, sosyal ve insani sorunların nihai çözümünün Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecinde ilerleme katedilmesinden geçtiği vurgulandı.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, yazılı açıklamasında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Gazze'ye 9 milyon dolar acil yardımda bulunulması için talimat verdiğini duyurmuştu.

BAE de BM'nin "Gazze'ye yakıt temin programındaki" açığı finanse etmek için 2 milyon dolar yardımda bulunacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Gazze Katar

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