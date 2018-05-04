HABER

BM'den Kıbrıs sorununun çözümü için taraflara çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 23:20 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter sözcülerinden Haq, Kıbrıs sorununun çözümü için taraflara tekrar masaya oturmaları çağrısı yaptı

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Kıbrıs sorununun çözümü için taraflara tekrar masaya oturmaları çağrısında bulundu.

Haq, günlük basın brifinginde, Birleşmiş Milletler'in (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bintou Keita'nın 9-11 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Kıbrıs sorununun çözümü için tarafların yeniden masaya oturması gerektiğinin altını çizen Farhan Haq, "Keita, (yapacağı ziyarette) Kıbrıs'daki BM Barış Gücü ile Güvenlik Konseyi'nin himayesindeki misyonun gözden geçirilmesine dair tavsiyelerin halihazırdaki uygulanma sürecini değerlendirecek." ifadesini kullandı.

Haq, Bintou Keita'nın ziyarette, adanın her iki tarafından yetkililerin yanı sıra diplomatik ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geleceğini dile getirdi.

Vatandaşlar akın etmişti! İşte aldıkları imza sayısıVatandaşlar akın etmişti! İşte aldıkları imza sayısı
İYİ Parti'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt!İYİ Parti'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır AK Parti kaybederse!Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır AK Parti kaybederse!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Çağrı Kıbrıs

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

İntihar ettiren çıplak pozdan sonra ilk kez konuştu

İntihar ettiren çıplak pozdan sonra ilk kez konuştu

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.