HABER

BM'den Kuzey Kore'yi suçlayan rapor

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 18:33 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyine sunulan raporda, Pyongyang yönetiminin, BM yaptırımlarına aykırı olarak yaptığı ihracattan geçen yılın son 9 ayında yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettiği ileri sürüldü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'nin ülkeye nükleer programı ve balistik füze testleri nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımları deldiği uyarısında bulundu.

BM uzmanları, Güvenlik Konseyine sundukları raporda, Pyongyang yönetiminin BM'nin petrol ve doğal gaz ithalatı yasağını ihlal ettiği, Suriye ve Myanmar hükümetleriyle balistik füze geliştirme alanına işbirliği yaptığını ve yaptırımlara tabi kalemlerdeki ihracattan yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettiğini ileri sürüldü.

Raporda, Kuzey Kore'nin ayrıca mali yaptırımlara rağmen, "hileli yöntemler ve yaptırımların uygulanmasındaki ciddi eksiklikler nedeniyle" uluslararası finans sistemine erişimini sürdürdüğü ifade edildi.

Yaptırımları delmek için yapılan gemiden gemiye transferlerin "milyonlarca dolarlık bir endüstri" yarattığına dikkat çekilen raporda, karaborsacıların ve gemi kiralayıcıların bölgeye akın ettiğine işaret edildi. Ülkenin başta petrol ithalatı olmak üzere yaptırım yasaklarını deldiği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin ayrıca, kömür ihracatını da yasa dışı yollardan sürdürdüğü, kömürü üçüncü ülkeler aracılığıyla hileli rotalar üzerinden ve sahte dokümanlarla taşıyarak kaynağını saklamaya çalıştığı iddia edildi.

Pyongyang yönetiminin 2017'de Çin, Malezya, Güney Kore, Rusya ve Vietnam'a kömür ihraç ederek yaptırımları ihlal ettiği, ihracatın Avustralya, İngiliz Virgin Adaları, Çin, Hong Kong, Marshall Adaları, Samoa Adası, Seyşel Adaları ve Birleşik Krallık'ta kurulan paravan şirketler ağı aracılığıyla yapıldığı ileri sürüldü.

Raporda ayrıca, Kuzey Kore'nin geçen yıl Çin'e yine yaptırımlara aykırı olarak 125 milyon dolar değerinde demir cevheri ihraç ettiği tespitine yer verildi.

Ülkenin 2017'nin son 9 aylık döneminde bu ihracat kalemlerinden 200 milyon dolar gelir elde ettiği ileri sürüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore yaptırımlar

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

İlginizi Çekebilir

Adnan Hoca maddesi

Adnan Hoca maddesi

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Başbakan Yıldırım: 12 günde tam 82 tane roket attılar

Başbakan Yıldırım: 12 günde tam 82 tane roket attılar

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet vatandaşlarla bir araya geldi

Söke Şoförler Odasında Refik Karataş güven tazeledi

Söke Şoförler Odasında Refik Karataş güven tazeledi

Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi açıldı

Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi açıldı

Yalnızçam telesiyej hattı ve kayak pistine 3 bakanlı açılış

Yalnızçam telesiyej hattı ve kayak pistine 3 bakanlı açılış

Özhaseki: PKK'nın benzeri vahşi örgüt, Afrika'nın yamyam kabilelerinde bile kalmadı (4)

Özhaseki: PKK'nın benzeri vahşi örgüt, Afrika'nın yamyam kabilelerinde bile kalmadı (4)

Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi'nde masterlar yarışması

Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi'nde masterlar yarışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.