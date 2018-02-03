BM'den Kuzey Kore'yi suçlayan rapor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'nin ülkeye nükleer programı ve balistik füze testleri nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımları deldiği uyarısında bulundu.

BM uzmanları, Güvenlik Konseyine sundukları raporda, Pyongyang yönetiminin BM'nin petrol ve doğal gaz ithalatı yasağını ihlal ettiği, Suriye ve Myanmar hükümetleriyle balistik füze geliştirme alanına işbirliği yaptığını ve yaptırımlara tabi kalemlerdeki ihracattan yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettiğini ileri sürüldü.

Raporda, Kuzey Kore'nin ayrıca mali yaptırımlara rağmen, "hileli yöntemler ve yaptırımların uygulanmasındaki ciddi eksiklikler nedeniyle" uluslararası finans sistemine erişimini sürdürdüğü ifade edildi.

Yaptırımları delmek için yapılan gemiden gemiye transferlerin "milyonlarca dolarlık bir endüstri" yarattığına dikkat çekilen raporda, karaborsacıların ve gemi kiralayıcıların bölgeye akın ettiğine işaret edildi. Ülkenin başta petrol ithalatı olmak üzere yaptırım yasaklarını deldiği kaydedildi.