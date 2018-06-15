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BM'den Libya'nın Petrol Hilali Bölgesi'ndeki saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 00:09 | Son Güncelleme

BM Libya Destek Misyonu, saldırının Libya ekonomisini tehlikeye soktuğunu ve geniş çaplı çatışmaların fitilini ateşleme konusunda tehdit oluşturduğunu belirtti

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın Petrol Hilali Bölgesi'ndeki Sidra ve Ra's el-Unuf petrol limanlarına saldırı düzenlenmesini kınadı.

UNSMIL'in sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yapılan açıklamada, "Petrol Hilali Bölgesi'ndeki bu gerginliği tırmandırma eylemi, Libya ekonomisini tehlikeye sokuyor." denildi.

Bu saldırının, geniş çaplı çatışmaların fitilini ateşleme konusunda tehdit oluşturduğu ifade edilen açıklamada, önceliğin Libya'nın birliği olması gerektiği kaydedildi.

Libya'nın kuzeydoğusundaki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenleyen tesisin muhafız birlikleri eski komutanı İbrahim el-Cedran ile bölgenin kontrolünü elinde bulunduran General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında bugün çatışma çıkmış, Petrol Hilali Bölgesi çalışanları can güvenliği nedeniyle tahliye edilmişti.

Petrol Hilali Bölgesi muhafız birlikleri eski komutanı İbrahim el-Cedran, bugün sosyal medyada yayınlanan videoda, kendisine tabi güçlerin, "bölge halkına yönelik zulmün ortadan kaldırılması için" Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Hafter güçleri ise saldırıyı Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri'nin gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da konuya ilişkin açıklamasında saldırıyı kınamış, kendisinin herhangi bir güce bu bölgeye yönelik talimat vermediğini, yaşananların "UMH meşruiyet dairesinin tamamen dışında" olduğunu aktarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Petrol Hilali Bölgesi UNSMIL

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