BM'den Malezya'daki mültecilere çalışma izni çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Malezya'daki mültecilere çalışma izni verilmesi çağrısında bulundu.

UNHCR Malezya temsilcisi Richard Towle, Malezya'nın mülteci politikasına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

The Star gazetesinde yer alan habere göre, Towle, "Mültecilerin kim olduğunu biliyorsanız, o zaman yasaları, kuralları ve güvenlik sorunlarını daha iyi yönetebilirsiniz. İşverenlerin, mültecilerin sağlayabileceği türden çalışma gücüne kesinlikle ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Towle, Malezya'nın ülkedeki mültecilerden sorumlu olduğunu belirterek, hükümete, mültecilere ülkede barınma imkanı sağlanması ve çalışma izni verilmesi çağrısı yaptı.

Malezya'nın mültecilere yardımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Towle, en yakın zaman da yeni hükümet yetkilileriyle mültecilere ilişkin konuları görüşeceğini bildirdi.

UNHRC'ye göre, Malezya'da toplam 157 bin 580 kayıtlı mülteci bulunurken, bunların 72 bin 490'ı Arakanlılardan oluşuyor.

