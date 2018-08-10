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BM'den muson yağmurlarından etkilenen Arakanlılara ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 20:35 | Son Güncelleme

BM, Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Kutupalong kampında şiddetli muson yağmurlarından etkilenen çok sayıda mültecinin yerlerinin değiştirilmesi için baskı yaptığını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde Arakanlı mültecilerin kaldığı Kutupalong kampında şiddetli muson yağmurlarından etkilenen çok sayıda mültecinin yerlerinin değiştirilmesi için baskı yaptığını açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Arakanlı Müslümanların sığındığı kampların bulunduğu Cox Bazar'daki şiddetli muson yağmurlarından çok sayıda mültecinin etkilendiğini bildirdi.

Arakanlı mültecilerin, şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması riskiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Spindler, öte yandan mültecilerin kaldığı Kutupalong kampının aşırı derecede kalabalık olduğuna işaret etti.

Kamplarda kalan mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun desteğinin önemini vurgulayan Spindler, şu ifadeleri kullandı:

"Cox's Bazar'daki en şiddetli muson dönemlerinden birinde BMMYK, Bangladeşli yetkililer ve partnerlerle, toprak kayması ve sel riskiyle karşı karşıya olan binlerce Arakanlı mülteci ailenin yerlerinin değiştirilmesi konusunda baskı yapıyor. Şimdiye kadar, mültecilerin neredeyse 24 bininin yeri değiştirildi. Bu rakam, güvenli alanlara en çok ihtiyacı olan 41 bin mültecinin yaklaşık yarısına tekabül ediyor."

Spindler, ayrıca 11 Mayıs'tan bu yana 49 bin Arakanlı mültecinin kötü hava koşullarından etkilendiğinin altını çizdi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
arakan BM Rohingya

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