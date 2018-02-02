BM'den Myanmar'a Arakan'a erişim çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric,Myanmar'da beş toplu mezar bulunmasının son derece endişe verici olduğunu belirterek, Myanmar hükümetine toplu mezarların bulunduğu bölgeye erişim izni verilmesi çağrısı yaptı. Dujarric, günlük basın brifinginde Associated Press (AP) ajansının Arakan eyaletinin kuzeyindeki Buthidaung bölgesine bağlı Gu Dar Pyin köyünde, daha önce bilinmeyen en az 5 toplu mezarın varlığını teyit eden haberine ilişkin değerlendirmede bulundu. Arakan'da toplu mezarlar bulunmasından son derece endişe duyduklarını dile getiren Dujarric, Myanmar hükümetine BM'nin Arakan'a erişimine izin vermesi çağrısı yaptı. AP haber ajansı, mülteci kamplarında yaşayan Arakan eyaletindeki katliamın tanıklarıyla görüşmeleri, uydu görüntüleri ve cep telefonuyla çekilmiş kayıt tarihi belli videolar üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda, Arakan eyaletinin kuzeyindeki Buthidaung bölgesine bağlı Gu Dar Pyin köyünde, daha önce bilinmeyen en az 5 toplu mezarın varlığını teyit ettiklerini duyurmuştu.

Haberde, uydu görüntülerinde Myanmar ordusunun erişimini engellediği köydeki yerleşimlerin yakılarak tamamen yok edildiğinin görüldüğü belirtilmişti. Habere göre, Bangladeş'teki mülteci kamplarında bulunan köylüler de cep telefonu görüntülerinde toplu mezarlarda görülen 75 kişinin cenazesini teşhis etti. Katliamdan kurtulanların ve komşuların ifadelerinden hareketle toplu mezarlardaki ceset sayısının 400'ü bulabileceği tahmin ediliyor. Katliamlardan kurtulanlar ifadelerinde Myanmar ordusu askerlerinin köye yaptıkları baskınlarda ayrım gözetmeden sivillere ateş açtığını anlatmıştı. Aralarında yaşlı bir kadının ve 3 yaşındaki torununun da olduğu tanıkların birçoğunda kurşunların yol açtığı yara izlerinin bulunduğu kaydedilmişti. Tanıklar, askerlerin köylülerin büyük bölümünü köyün kuzey girişindeki anayolda toplayarak katlettiğini ve çevredeki üç toplu mezara gömdüğünü belirtmişti. Tanıkların bir kısmı ise askerlerin katliamdan sonra konuşlandığı köy okulu yakınındaki mezarlığın olduğu tepede iki toplu mezar daha bulunduğunu söylemişti.