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BM'den Suriye anayasa komisyonu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura: - "Anayasa komisyonu kurmaya odaklanmış durumdayız"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde Türk, Rus ve İranlı yetkililerle gelecek hafta yapacağı görüşmelerde anayasa komisyonu kurma çalışmalarına odaklanacaklarını söyledi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Mistura, "Anayasa komisyonu kurmaya odaklanmış durumdayız." dedi.

Mistura, Suriye rejiminin anayasa komisyonunda yer alması için 50 isim bildirdiğini ve muhaliflerin listesinin oluşması için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Suriye görüşmelerinde bir anayasa komisyonunun kurulması yolunda Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkilileri istişarelerde bulunmak üzere 18-19 Haziran'da Cenevre'ye davet ettiğini belirten Mistura, anayasa komisyonu kurulması ve sonrasında süreç için "Bir dönüm noktası olmasını beklemiyorum ama ilerleme sağlanacağından eminim. Bu yönde de gelişmeler var ve bunları arttırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Cenevre'de Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililer ile yapacağı istişareler sonrası için Mistura, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı da Cenevre'ye görüşmelere çağırdığını ve ABD'nin 25 Haziran'da görüşmelere katılmayı onayladığını aktardı.

Mistura, 30 Ocak'ta, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Suriye görüşmelerinde 50 kişiden oluşacak bir anayasa komisyonu kurulmasına karar verildiğini söylemişti.

Özel Temsilci Mistura, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunabilmesi için son günlerde Türkiye, İran ve Mısır'da temaslarda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BM Staffan de Mistura Suriye

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