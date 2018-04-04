CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), 2017'de Suriye'de en az 910 çocuğun patlayıcı maddeler nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirerek, ülkedeki patlayıcı tehlikelere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 4 Nisan Uluslararası Mayın Bilincini Geliştirme Günü dolayısıyla ortak açıklama yaptı.
"Suriye'de 3 milyonu çocuk olmak üzere 8 milyondan fazla kişi patlayıcı maddelere karşı korumasız durumda." ifadesi kullanılan açıklamada, ülkede geçen yıl el yapımı patlayıcılar ve savaştan kalan patlayıcı kalıntıları nedeniyle en az 910 çocuğun hayatını kaybettiği ve 361 çocuğun da sakat kaldığı aktarıldı.
Açıklamada, Suriye'de 2018'in ilk iki ayında tırmanan şiddet olaylarında bine yakın çocuğun öldüğü veya yaralandığı belirtilerek, en büyük endişenin Rakka'da yaşandığının altı çizildi.
Geçen ekim ayından bu yana Rakka şehir merkezi ve kent dışı civarına 200 bin sivilin geri döndüğü kaydedilen açıklamada, bölgeye gelen ailelerin şehirdeki patlayıcı maddeler nedeniyle ölüm ve yaralanma riskinin devasa boyutlarda olduğu uyarısında bulunuldu.
DSÖ ve UNICEF ortak açıklamasında, Rakka'da 20 Ekim 2017-23 Şubat 2018 arasında mayınlar, bubi tuzakları ve patlamamış mühimmatlar yüzünden en az 130 kişinin öldüğü ve 658 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
DSÖ'nün Suriye Temsilcisi Elizabeth Hoff ise özellikle Rakka'da patlayıcı maddelerin neredeyse her gün bir can aldığını vurgulayarak, bölgenin acilen mayınlardan arındırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
Hoff, ayrıca patlayıcı maddelerden dolayı yaralananların daha fazla tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.
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