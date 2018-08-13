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BM'den Suriye uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 21:17 | Son Güncelleme

BM, Suriye'nin kuzeyinde İdlib, Hama ve Halep'te devam eden çatışmar nedeniyle hafta sonu en az 134 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeyinde İdlib, Hama ve Halep'te devam eden çatışmar nedeniyle hafta sonu çoğu çocuk en az 134 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeybatısında süren çatışmalarda ''ağır sivil kayıpları'' olduğuna dikkati çekti.

Dün İdlib'in kuzeyindeki Sarmada bölgesinde sivillerin de yaşadığı bir binada mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 17'si çocuk, en az 59 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Haq, BM Çocuklara Yardım Fonu'nun da (UNICEF) son 36 saatte İdlib ve Halep'in kuzeyinde 28 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdiğini ifade etti.

Suriye'nin kuzeyinde İdlib, Hama ve Halep'te devam eden çatışmar nedeniyle hafta sonu çoğu çocuk en az 134 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Haq, çocuklara ve kadınlara yardım sağlayan UNICEF destekli üç sağlık merkezinin de hedef alındığını ve ikisinin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Haq, tüm taraflara sivilleri okul ve hastaneleri hedef almama ve uluslararası insani hukuka uyarak güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz insani erişime izin vermesi çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
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