BM'den Suriye'de 750 bin sivil için uyarı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, Suriye'nin güneyinde yer alan Dara kentindeki çatışmalar nedeniyle 750 bin sivilin hayatının tehlikeye girmesinden derin endişe duyduklarını söyledi.
Sözcü Haq, günlük basın brifinginde, Dara'nın doğu ve batısında devam eden çatışmalar ve bombardıman sonucu 11'i Dara'da olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.
Dara'nın kuzeyinde ise sivillerin, yerlerinden edilerek Kuneytra kentinin kırsalına ve Ürdün sınırına gittiğini belirten Haq, çatışmaların yoğun yaşandığı yerlerde sivillerin hareket etmekte sorun yaşadığına dikkati çekti.
Haq, Dara kentinde çatışmaların, 750 bin sivilin hayatını tehlike atmasından derin endişe duyduklarını sözlerine ekledi.
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