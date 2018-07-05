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BM'den Suriyelilere 21 tır insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

BM'den Suriyelilere 21 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 21 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 21 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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BM'den Suriyelilere insani yardım reyhanlı

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