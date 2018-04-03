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BM'den Suriyelilere insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:25 | Son Güncelleme

BM'den Suriye'nin İdlib kentine 25 tır insani yardım gönderildi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 25 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 25 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

İnsani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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BM'den Suriyelilere insani yardım

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