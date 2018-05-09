BM'den Suriyelilere insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 13 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 13 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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