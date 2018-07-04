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BM'den Suriyelilere insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

BM'den Suriyelilere insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 20 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 20 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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BM'den Suriyelilere insani yardım reyhanlı

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