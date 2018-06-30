BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin güney batısındaki artan çatışmaların ''alarm verici'' olduğunu belirterek, askeri operasyonlara acil son verilmesi çağrısı yaptı.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtti.
Taraflara Suriye'nin güney batısında geçen yıl Rusya, ABD ve Ürdün ile varılan gerginliğin azaltılması anlaşmasını hatırlatan Guterres, ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede artan çatışmaların ''alarm verici'' olduğunu ifade etti.
Çatışmaların insani yardımları da etkilediğine dikkati çeken Guterres, anlaşmanın garantörlerine, "ateşkese bağlı kalmaları ve askeri operasyonlara acil son verilmesi" çağrısı yaptı.
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