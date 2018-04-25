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BM’den Suriye’ye 22 tırlık insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım tırları Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye geçiş yaptı.22 tırlık yaşam malzemesi, BM’nin Reyhanlı’da bulunan lojistik merkezinden yüklendi.

BM’den Suriye’ye 22 tırlık insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım tırları Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye geçiş yaptı.
22 tırlık yaşam malzemesi, BM’nin Reyhanlı’da bulunan lojistik merkezinden yüklendi. 22 yardım tırı jandarma ve BM görevlileri kontrolünde Suriye’ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından insani yardım tırları İdlib’e gönderildi.
Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı öğrenildi.

BM’den Suriye’ye 22 tırlık insani yardım

BM’den Suriye’ye 22 tırlık insani yardım

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