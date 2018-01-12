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BM'den Tunus'taki göstericilere sükunet çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 35 dakika önce

- BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcülerinden Colville: - "(Tunus'ta) Polis karakolları ve dükkanlara zarar verilmesini de içeren yağmalama, vandalizm ve şiddet olduğunu anlıyoruz. Sokaktaki gösterilere katılan herkese itidal ve sükunet çağrısında bulunuyoruz"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Tunus'ta hayat pahalılığını protesto eden göstericilere "itidal" ve "sükunet" çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcülerinden Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, pazartesinden bu yana Tunus'taki gösterilerde 778 kişinin tutuklandığını söyledi.

Sözcü Colville, tutuklananların 200'ünün 15-20 yaş arası gençler olduğunu belirterek, "Tunus genelindeki gösterileri ve yetkililerin göstericilere verdiği karşılığı yakından takip ediyoruz." dedi.

Tunuslu yetkilileri keyfi tutuklamalardan kaçınmaya ve gözaltına alınanların temel yasal haklarına saygı göstermeye davet eden Colville, göstericilerin özgür toplanma haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Colville, Tunus'taki göstericilerin de şiddet olaylarından uzak durması gerektiğinin altını çizerek, "Polis karakolları ve dükkanlara zarar verilmesini de içeren yağmalama, vandalizm ve şiddet olduğunu anlıyoruz. Sokaktaki gösterilere katılan herkese itidal ve sükunet çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

- Yılbaşında gelen zamlar

Tunus'ta hükümet, cari açığı azaltmak amacıyla 2018 yılı bütçesiyle çok sayıda kemer sıkma önlemi aldı. Yılbaşında yeni bütçe yasasının hayata geçmesinin ardından yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 artırıldı. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik kesintilerinde çalışandan ve işverenden alınan vergilere yüzde 1 zam yapıldı.

Hükümet özellikle lüks tüketim malları ile Tunuslu üreticileri korumak için ithalatın birçok kalemine de ek vergiler uygulamaya başladı. Tüm bu vergiler, piyasalarda akaryakıttan gıdaya, konuttan hizmetlere birçok kalemde zamlara yol açtı.

Pazartesi başlayan gösteriler, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle, giderek ivme kazanmıştı. Üç gün boyunca Tunus geneline ve başkentin bazı mahallelerine kadar yayılan gösterilerde, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Gösterilerin bazılarında yer yer yağma, yol kapatma, yakma, kamu ve özel mülke zarar verme gibi şiddet olayları yaşanmış, buna karşılık güvenlik güçlerinin protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahaleleri görülmüştü.

Tunus Savunma Bakanlığının ülkedeki protestolar nedeniyle kritik devlet binalarını korumak üzere 2 binden fazla asker görevlendirdiği bildirilmişti.

(AA)

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