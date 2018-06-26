BM'den Türkiye ile iş birliği açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Antonio Guterres'in, Türkiye ile çok çeşitli konularda iş birliğini sürdürmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Haq , AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini takip ettiğini belirterek, ''Genel Sekreter, Türkiye ile çok çeşitli konularda iş birliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor.'' ifadesini kullandı.

