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BM'den uluslararası topluma "Arakan" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:56 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Dieng, uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen "vahşi suçlara" sessiz kalarak kafasını kuma gömdüğünü belirtti

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların "vahşi suçlara" maruz kalacağı kalacağı konusunda sayısız uyarı yapmasına rağmen "uluslararası toplumun kafasını kuma gömdüğünü" bildirdi.

Dieng, 7-13 Mart tarihlerinde Bangladeş'teki kamplara yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanların öldürüldüğünü, işkenceye tabi tutulduğunu, tecavüze uğradığını, canlı canlı yakıldığını ve aşağılandığını belirterek, "Açık olmamızda yarar var: Myanmar'da uluslararası suçlar işlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Arakan'da "vahşi suçlar" işleneceği konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu anımsatan Dieng, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum tüm bu çağrılara kulağını tıkadı ve kafasını kuma gömdü. Bu, Arakanlı Müslüman toplumun canlarına, onuruna ve evlerine mal oldu."

Dieng, elde ettiği tüm bilgilerin, suçluların niyetinin soykırım suçları kapsamına girecek şekilde Arakanlı Müslümanlarının varlıklarının tamamen yok edilemesini amaçladığını vurgulayarak, "(Myanmar'da ister insanlığa karşı suçlar işlenmiş olsun isterse soykırım yapılmış olsun bu sorunu gecikmeksizin çözmek için acilen harekete geçilmelidir. Bu, bizim Arakanlı Müslüman nüfusa borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, dün yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde 25 Ağustos'ta Arakanlı Müslümanlara yönelik başlatılan "temizlik operasyonununda" uydu görüntülerine göre en az 319 köyün kısmen veya tamamen imha edildiğini açıklamıştı.

Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun raporunda da güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgi ve verilere göre, Myanmar ordusunun Müslümanlara yönelik ayrım gözetmeyen ve orantısız saldırıları, yargısız infazları, özgürlüklerin gasbedilmesi, zorla yerinden etme, mülk ve malların yağmalanması, işkence ve insanlık dışı muameleler, tecavüz ve diğer cinsel suçlar, zorla çalıştırma ve çocukların zorla silah altına alınması gibi eylemler detaylı olarak yer almıştı.

- Arakanlı Müslümanlara soykırım

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgaları nedeniyle bu rakam 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adama Dieng Birleşmiş Milletler BM

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