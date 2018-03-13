CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların "vahşi suçlara" maruz kalacağı kalacağı konusunda sayısız uyarı yapmasına rağmen "uluslararası toplumun kafasını kuma gömdüğünü" bildirdi.

Dieng, 7-13 Mart tarihlerinde Bangladeş'teki kamplara yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanların öldürüldüğünü, işkenceye tabi tutulduğunu, tecavüze uğradığını, canlı canlı yakıldığını ve aşağılandığını belirterek, "Açık olmamızda yarar var: Myanmar'da uluslararası suçlar işlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Arakan'da "vahşi suçlar" işleneceği konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu anımsatan Dieng, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum tüm bu çağrılara kulağını tıkadı ve kafasını kuma gömdü. Bu, Arakanlı Müslüman toplumun canlarına, onuruna ve evlerine mal oldu."

Dieng, elde ettiği tüm bilgilerin, suçluların niyetinin soykırım suçları kapsamına girecek şekilde Arakanlı Müslümanlarının varlıklarının tamamen yok edilemesini amaçladığını vurgulayarak, "(Myanmar'da ister insanlığa karşı suçlar işlenmiş olsun isterse soykırım yapılmış olsun bu sorunu gecikmeksizin çözmek için acilen harekete geçilmelidir. Bu, bizim Arakanlı Müslüman nüfusa borcumuzdur." ifadelerini kullandı.