BM'den Venezuelalı sığınmacıların korunması çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela'da kötüleşen sosyo ekonomik ve siyasi durumdan dolayı son haftalarda günde en az 800 sığınmacının komşu Brezilya'ya giriş yaptığını bildirerek, uluslararası topluma bu kişilerin korunması çağrısında bulundu.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Hükümetin (Brezilya) son tahminlerine göre günde 800'den fazla Venezuelalı Brezilya'ya giriş yapıyor." dedi.
Venezuela'daki sosyo ekonomik ve siyasi durumun gün geçtikçe kötüleştiğine dikkat çeken Spindler, Brezilya'ya gelen Venezuelalı mültecilerin acil gıda, barınak ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Spindler, 2017 başından bu yana Brezilya'ya 52 bin Venezuelalının geldiğini ifade ederek, bunların 40 bininin ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletine sığındığını söyledi.
BMMYK ve Brezilya hükümetinin sokaklarda yaşayan Venezuelalıların cinsel istismar ve şiddet olaylarına maruz kalmasından endişe ettiğini dile getiren Spindler, bu mültecilerin çoğunun uluslararası korumaya ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.
Sözcü Spindler, Brezilya dahil komşu ülkelere kaçmak zorunda kalan Venezuelalı mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için donör ülkelerden 46 milyon dolar fon talep etmelerine rağmen, bunun sadece yüzde 4'ünün karşılandığını aktardı.
Uluslararası toplumu Brezilya'ya daha fazla destek vermeye davet eden Spindler, sınırlarını açık tutan ve Venezuelalıların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan Brezilya hükümetinin tutumundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Brezilya'da hükümet, komşu Venezuela'daki ekonomik kriz ve siyasi çatışmadan kaçarak ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletine sığınan mültecilerin bir bölümünü farklı şehirlere yerleştirme kararı almıştı.
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