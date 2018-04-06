HABER

BM'den Venezuelalı sığınmacıların korunması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

BMMYK, Venezuela'dan günde 800'den fazla kişinin komşu Brezilya'ya sığındığını duyurarak, bu kişilerin korunması için uluslararası topluma çağrı yaptı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela'da kötüleşen sosyo ekonomik ve siyasi durumdan dolayı son haftalarda günde en az 800 sığınmacının komşu Brezilya'ya giriş yaptığını bildirerek, uluslararası topluma bu kişilerin korunması çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Hükümetin (Brezilya) son tahminlerine göre günde 800'den fazla Venezuelalı Brezilya'ya giriş yapıyor." dedi.

Venezuela'daki sosyo ekonomik ve siyasi durumun gün geçtikçe kötüleştiğine dikkat çeken Spindler, Brezilya'ya gelen Venezuelalı mültecilerin acil gıda, barınak ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Spindler, 2017 başından bu yana Brezilya'ya 52 bin Venezuelalının geldiğini ifade ederek, bunların 40 bininin ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletine sığındığını söyledi.

BMMYK ve Brezilya hükümetinin sokaklarda yaşayan Venezuelalıların cinsel istismar ve şiddet olaylarına maruz kalmasından endişe ettiğini dile getiren Spindler, bu mültecilerin çoğunun uluslararası korumaya ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Sözcü Spindler, Brezilya dahil komşu ülkelere kaçmak zorunda kalan Venezuelalı mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için donör ülkelerden 46 milyon dolar fon talep etmelerine rağmen, bunun sadece yüzde 4'ünün karşılandığını aktardı.

Uluslararası toplumu Brezilya'ya daha fazla destek vermeye davet eden Spindler, sınırlarını açık tutan ve Venezuelalıların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan Brezilya hükümetinin tutumundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Brezilya'da hükümet, komşu Venezuela'daki ekonomik kriz ve siyasi çatışmadan kaçarak ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletine sığınan mültecilerin bir bölümünü farklı şehirlere yerleştirme kararı almıştı.

Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi!Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi!
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldiTBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
Özellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldıÖzellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Ümraniye Dudullu'da Organize Sanayii Sitesi'nde yangın

Ümraniye Dudullu'da Organize Sanayii Sitesi'nde yangın

Görenler gözlerine inanamadı! Şok eden Balıklıgöl ilanı! 9 milyon liraya satılığa çıkardı

Görenler gözlerine inanamadı! Şok eden Balıklıgöl ilanı! 9 milyon liraya satılığa çıkardı

Naci Zindaşti İstanbul'da böyle gözaltına alındı! İşte o fotoğraf

Naci Zindaşti İstanbul'da böyle gözaltına alındı! İşte o fotoğraf

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangının sebebi belli oldu

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangının sebebi belli oldu

Süper Loto sonuçları 5 Nisan: Devre devam!

Süper Loto sonuçları 5 Nisan: Devre devam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.