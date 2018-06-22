BM'den Venezuela'ya insan hakları ihlali suçlaması

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela makamlarını, ülkede cinayet dahil ciddi insan hakları ihlalleri, göstericilere karşı aşırı güç kullanılması, keyfi tutuklamalar, kötü muamele ve işkence gibi bir dizi suçtan sorumlu gösterdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Venezuela'daki insan haklarına ilişkin raporu ülkeye erişim izinleri olmadığı için "uzaktan izleme" yöntemiyle edindikleri bilgilere göre hazırladıklarını söyledi.
Sözcü Shamdasani, rapora göre, Venezuela güvenlik güçlerinin yüzlerce göstericinin öldürülmesinde şüpheli olduğunu ve ülkede "hukukun üstünlüğünün neredeyse bulunmadığını" iddia etti.
Raporda, Venezuela yetkili makamları, cinayet dahil ciddi insan hakları ihlalleri, göstericilere karşı aşırı güç kullanılması, keyfi tutuklamalar, kötü muamele ve işkenceden sorumlu tutuluyor.
Ülkedeki 2017'deki insan hakları ihlallerinin yer aldığı raporda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine suçluları adalet önüne çıkararak hesap vermelerinin sağlanması çağrısında bulunuldu.
- Venezuela suçlamaları kabul etmiyor
Shamdasani, Venezuela hükümetinin rapora tepkisinin sorulması üzerine, "Venezuela hükümeti, İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini tanımadığını ve böyle bir rapor yayımlamaya yetkisi olmadığını açıkça beyan etti." karşılığını verdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, geçen pazartesi BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 38. oturumunda Venezuela'daki insan hakları ihlallerinin araştırılması için soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulunmuştu.
Venezuela, ABD'de Donald Trump yönetiminin ayrılma kararı aldığı İnsan Hakları Konseyi'nin 47 üyesinden biri konumunda.
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