BM'den Venezuela'ya insan hakları ihlali suçlaması

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela makamlarını, ülkede cinayet dahil ciddi insan hakları ihlalleri, göstericilere karşı aşırı güç kullanılması, keyfi tutuklamalar, kötü muamele ve işkence gibi bir dizi suçtan sorumlu gösterdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Venezuela'daki insan haklarına ilişkin raporu ülkeye erişim izinleri olmadığı için "uzaktan izleme" yöntemiyle edindikleri bilgilere göre hazırladıklarını söyledi.

Sözcü Shamdasani, rapora göre, Venezuela güvenlik güçlerinin yüzlerce göstericinin öldürülmesinde şüpheli olduğunu ve ülkede "hukukun üstünlüğünün neredeyse bulunmadığını" iddia etti.

Raporda, Venezuela yetkili makamları, cinayet dahil ciddi insan hakları ihlalleri, göstericilere karşı aşırı güç kullanılması, keyfi tutuklamalar, kötü muamele ve işkenceden sorumlu tutuluyor.

Ülkedeki 2017'deki insan hakları ihlallerinin yer aldığı raporda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine suçluları adalet önüne çıkararak hesap vermelerinin sağlanması çağrısında bulunuldu.