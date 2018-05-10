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BM'den Yemen açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 00:49 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Guterres, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolünde bulunan hükümet binasına hava saldırısı düzenlemesi ve Husilerin de Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı gerçekleştirmesiyle son günlerde artan gerginlikten derin endişe duyduğunu bildirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolünde bulunan hükümet binasına hava saldırısı düzenlemesi ve Husilerin de Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı gerçekleştirmesiyle yaşan gerginlikten derin endişe duyduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki krizde son günlerde tırmanan gerginliğe dikkat çekildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 7 Mayıs'ta Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolünde bulunan hükümet binasına hava saldırısı düzenlemesi ve Husilerin de 6 ve 9 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırıları gerçekleştirmesiyle son günlerde artan gerginlikten derin endişe duyduğu ifade edildi.

Tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve sivillerin korunması çağrısı yapılan açıklamada, gerginliği daha fazla tırmandıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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